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ООО"Твой Маёнтак"

Belarús, Minsk
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2019
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
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tmaentak.by
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Sobre la agencia

OOO Your Maentak se estableció en noviembre de 2016 y durante este tiempo ya se ha convertido en un hogar para sus agentes inmobiliarios profesionales y agentes inmobiliarios. La administración de la compañía tiene más de 10 años de experiencia en bienes raíces. Aunque la compañía todavía es joven, solo los agentes inmobiliarios certificados y los agentes inmobiliarios con una vida considerable y experiencia profesional forman el equipo. Estamos trabajando para hacer realidad su sueño de un hogar ideal, y tenemos todo lo necesario para que esto suceda lo antes posible. Nuestra principal ventaja es que un equipo bien coordinado y amigable de un agente, agente de bienes raíces, fotógrafo, vendedor y gerente siempre encontrará un enfoque individual de la situación de cada cliente. Maentak es un dominio, una mansión y, en un sentido amplio, una casa. Solo depende de usted decidir cómo será su futura casa: una acogedora casa familiar o un espacio confortable para el trabajo, el ocio y las fiestas ruidosas.

Servicios

Compra inmobiliaria / sucio, consulta, soporte de transacción completo, alquiler.

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