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Propiedades residenciales en venta en Viena, Austria

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apartamentos
108
casas independientes
9
117 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2
DescripciónEste condominio tiene unos 50 m2, consta de 2 habitaciones más habitaciones auxil…
$404 001
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 6
Muy tranquilo, soleado, sin barreras, climatizado, de baja energía - condominio con conserva…
$1,02M
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Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Ubicación tranquila en Unterbaumgarten en el distrito 14. El tranvía y el autobús están disp…
$757 317
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Piso 1/3
Entre Pötzleinsdorferstraße y Krotenbachstraße se encuentra este oasis...PENTHOUSE about VIE…
$4,20M
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
El apartamento está situado en una de las zonas más prestigiosas de Viena - en Weiburgasse e…
$5,82M
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Apartamento 9 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 9 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 401 m²
Número de plantas 4
Excelente accesibilidad al transporte: 2 minutos a pie de la estación Unter Sankt Veit, U4. …
$3,49M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento en Viena, Austria
Apartamento
Viena, Austria
Área 1 904 m²
U3,WestbahnhofDieImisterio Superficie de alquiler aprox. 1,904 m2 + 200 m2 balcones/terrazas…
$14,88M
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Apartamento 5 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 222 m²
Piso 1
GrinzingApartamento soleado con jardín y piscina privada en el centro de Grinzing! Este herm…
$2,22M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 652 m²
Este apartamento de primera clase reformado y totalmente modernizado está en una ubicación c…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Viena, Austria
Villa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas del distrito munici…
$1,74M
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Apartamento 5 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
La propiedad se encuentra en una zona residencial tranquila y prestigiosa con una alta calid…
$2,92M
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Villa en Viena, Austria
Villa
Viena, Austria
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
La casa se encuentra en la ciudad de Viena, más precisamente en el distrito 14 de Penzing. E…
$402 580
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Piso 1
ottakringModerno apartamento de 2 habitaciones en un nuevo edificio con balcón y jardín priv…
$373 407
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Este nuevo edificio de alta calidad está situado cerca del parque del castillo de Petzleindo…
$752 649
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Área 122 m²
Piso 1/6
Se está ejecutando un nuevo proyecto exclusivo entre el Hospital Universitario Principal de …
$1,37M
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Muy buena ubicación con conexión rápida a U6 Erlaaer Straße. Tiendas, infraestructura y tran…
$490 097
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Casa 3 habitaciones en Viena, Austria
Casa 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
$932 351
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Nuevo complejo residencial cerca de U1 OberlaaElegante apartamento de 2 habitaciones en una …
$475 558
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 3
Bienvenido a un apartamento que combina todo lo que la vida en Viena es valorada para: encan…
$726 972
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Penthausamvsamentrevenes! Cerca de Avorozokurg! Lujoso Penthussbassin, Fitness Studio, Gara…
$9,10M
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Apartamento 5 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
Cerca de VotivkircheEsta impresionante propiedad antigua, situada junto al 1er distrito de V…
$3,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 2
Apartamento exclusivo en el distrito 6 - Modern Elegance con Smart Home Comfort El sexto di…
$488 302
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Apartamento 6 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 6 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
Número de plantas 1
El apartamento está incluido19.BezirkDöbling,direktanderDonauundnahedemWienerwald,wasideal p…
$2,68M
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Apartamento en Viena, Austria
Apartamento
Viena, Austria
Área 139 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$947 776
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Apartamento 1 habitación en Viena, Austria
Apartamento 1 habitación
Viena, Austria
Habitaciones 1
Piso 1
Bahnhof Hütteldorf (U4) - entre estadio y parque ferdinand WolfApartamento pequeño reformado…
$115 083
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 1
En el distrito 22 de Viena, en la calle Archduke-Karl-Strasse, se encuentra este apartamento…
$338 019
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
Nuevo edificio cerca de U1 OberlaaModerno apartamento con jardín cerca del distrito U1 Oberl…
$487 838
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso -2
El apartamento está en una tranquila zona residencial en el 13. District of Hietzing, near t…
$338 400
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Área 127 m²
Piso 1/2
En el corazón del histórico y dinámico distrito de Josefstadt es un sitio verdaderamente úni…
$1,13M
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Parámetros de las propiedades en Viena, Austria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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