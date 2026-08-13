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Propiedades residenciales en venta en Selenice, Albania

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Selenice, Albania
Casa 4 habitaciones
Selenice, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Número de plantas 1
🏡🌄 PRIVATE HOUSE + LAND FOR SALE IN SELENICIO, VLORY💶 Precio: 80.000 Euro/Total📍 Ubicación: …
$93,550
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Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
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