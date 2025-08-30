Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Saranda
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Saranda, Albania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$954,944
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir