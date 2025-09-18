Somos una empresa líder en bienes raíces en Turquía tenemos un equipo internacional experimentado que habla más de 9 idiomas. Nuestro equipo de asesores le ayudará a encontrar la propiedad adecuada en Turquía según sus necesidades y deseos.
Después de comprar propiedad
Obtener un número de impuestos y abrir una cuenta bancaria.
Asistencia para obtener el informe de evaluación inmobiliaria.
Asistencia para la obtención del título de obra “Tabu”.
Recibir la propiedad y verificar que se ajusta al contrato.
Facilitamos suscripciones a electricidad, agua, gas e Internet.
Dirigimos a nuestros clientes la forma adecuada de obtener préstamos inmobiliarios.
Alquilar o revender la propiedad.
Servicios VIP
Propuestas especiales de opciones de cartera de inversiones, para nuestros distinguidos inversores VIP. Todas las carteras vendrán con informes completos de estudio de viabilidad.
Las opciones de cartera pueden incluir opciones de edificios enteros, hoteles, tiendas comerciales o villas de lujo, dependiendo del presupuesto del inversionista y otros requisitos personales.
Servicios jurídicos
Ayudamos a completar todas las transacciones legales y financieras de la propiedad para garantizar los derechos de nuestros clientes.
Realizamos seguimiento de impuestos, tarifas y facturas de bienes raíces, y manejamos transacciones legales y financieras.
Le ayudamos a solicitar permiso de residencia inmobiliario.
Explicamos procedimientos administrativos para solicitar la ciudadanía turca al comprar bienes raíces con una cantidad de $ 250.000.