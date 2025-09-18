  1. Realting.com
Turquía, Marmara Region
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2016
En la plataforma
2 años 10 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Sobre la agencia

Somos una empresa líder en bienes raíces en Turquía tenemos un equipo internacional experimentado que habla más de 9 idiomas. Nuestro equipo de asesores le ayudará a encontrar la propiedad adecuada en Turquía según sus necesidades y deseos.

Servicios
  • Antes de comprar la propiedad
  • Después de comprar propiedad
  • Servicios VIP
  • Servicios jurídicos

  1. Traslados desde el aeropuerto
  2. Asistencia con alojamiento temporal durante su estancia en Turquía
  3. Servicios de consultoría inmobiliaria relacionados con:
  • Presentación de información sobre reglas y regulaciones de pavo relacionadas con la compra de bienes
  • Pasos y procedimientos relacionados con la compra de bienes en Turquía
  • Lista de propiedades adecuadas basadas en sus criterios de preferencia y presupuesto
  • Arreglos para la visualización de propiedades
  • Asistencia para la negociación y finalización del contrato y el pago de depósito y transferencia de fondos

Después de comprar propiedad

Obtener un número de impuestos y abrir una cuenta bancaria.

Asistencia para obtener el informe de evaluación inmobiliaria.

Asistencia para la obtención del título de obra “Tabu”.

Recibir la propiedad y verificar que se ajusta al contrato.

Facilitamos suscripciones a electricidad, agua, gas e Internet.

Dirigimos a nuestros clientes la forma adecuada de obtener préstamos inmobiliarios.

Alquilar o revender la propiedad.

Servicios VIP

Propuestas especiales de opciones de cartera de inversiones, para nuestros distinguidos inversores VIP. Todas las carteras vendrán con informes completos de estudio de viabilidad.

Las opciones de cartera pueden incluir opciones de edificios enteros, hoteles, tiendas comerciales o villas de lujo, dependiendo del presupuesto del inversionista y otros requisitos personales.

Servicios jurídicos

Ayudamos a completar todas las transacciones legales y financieras de la propiedad para garantizar los derechos de nuestros clientes.

Realizamos seguimiento de impuestos, tarifas y facturas de bienes raíces, y manejamos transacciones legales y financieras.

Le ayudamos a solicitar permiso de residencia inmobiliario.

Explicamos procedimientos administrativos para solicitar la ciudadanía turca al comprar bienes raíces con una cantidad de $ 250.000.

