SPANIA MEGLING, S.L
Calle Ruperto Chapi Edif. Albir Center Local 6, 03581
CIF: B54590278
Agentes con amplia experiencia.
Nuestra agencia inmobiliaria está formada por agentes del sector con un amplio conocimiento de la zona, así como una amplia cartera de propiedades exclusivas, compradores y vendedores.
Como profesionales cualificados, queremos darte el mejor servicio para que encuentres rápidamente la casa de tus sueños, ya sea de alquiler o compra, y siempre con las mejores condiciones posibles.
Cartera de inmuebles
En nuestra amplia cartera de propiedades, puede encontrar viviendas en la mayoría de rango de precios y tamaños: propiedades en construcción, obra nueva, viviendas de segunda mano, solares, etc.
Además de propiedades en venta, también nos dedicamos al alquiler.
Quiere vender o alquilar su propiedad?
Si desea vender o alquilar su propiedad, le ayudaremos a administrarlo de la mejor manera y nos aseguraremos de que obtenga la mejor información y orientación.
Puede confiar en un equipo profesional que está listo para ayudarle en cualquier situación.