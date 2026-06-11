KUBIAK NIERUCHOMOŚCI

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Natalia Zaitseva
Asesora en inversión inmobiliaria en Polonia
Trabajo en un punto donde los bienes raíces dejan de ser simples propiedades para convertirse en una herramienta estratégica de crecimiento, estabilidad y protección del capital.
Mi mercado principal es Poznań, una ciudad…
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Fundada en 2015, nuestra compañía se especializa en inversiones inmobiliarias en Polonia. Nuestra oficina está en el centro de Varsovia, y operamos en las principales ciudades polacas. Nuestra dirección es ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659, Varsovia.
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Nuestra agencia inmobiliaria se especializa en la venta de casas y apartamentos en Varsovia y sus alrededores. Proporcionamos servicios integrales a nuestros clientes, siempre ofreciendo asesoramiento calificado y eligiendo las soluciones más óptimas para ellos en cada etapa del proceso.Vend…