Киксам-Инвест

Montenegro, Bar
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
4 años 8 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Página web
www.kiksam-invest.com/
Sobre la agencia

La sede de nuestra empresa se encuentra en Bar(street Borska 4) - la capital del turismo. Nuestra empresa establecida en 2007, constituye un pequeño pero elite equipo de asociados que se acerca a cada proyecto profesionalmente de lo más pequeño a lo más grande y trata de maximizar el compromiso de salir a todos en la reunión. Todo lo que quieras crear, te ayudaremos y nos aseguraremos de llevar a cabo la implementación del plan lo antes posible. Cumplir sus requisitos, estamos desarrollando su proyecto que puede traerle placer y beneficio. Los servicios de nuestra empresa incluyen todo el compromiso desde el contacto inicial, el turismo, consejos hasta la conclusión del contrato de ventas y el registro de propiedad en las nuevas parcelas. Resolvemos todo tipo de tareas administrativas, manejamos condiciones técnicas urbanas en la propiedad.

Servicios

Todo tipo de servicios inmobiliarios, alquiler, venta, alquiler a largo plazo.

Nuestros agentes en Montenegro
Peter Zhivkovich
5 propiedad
Agencias cercanas
Montenegro Prospects
Montenegro, Bar
Gründungsjahr des Unternehmens 2005
"Montenegro Prospects" es una agencia local en asociaciones exitosas con nuestros clientes desde 2004.Somos capaces de ofrecer servicios en inglés, ruso, alemán e italiano a través de nuestras tres oficinas.Nuestro equipo proporciona actualizaciones y anuncios diarios y la cartera de propied…
Mbroker
Montenegro, Tivat
Propiedades residenciales 247 Bienes raíces comerciales 7 Alquiler a largo plazo 38 Parcelas 7
Nuestra agencia ofrece orientación experta a través de cada etapa de la compra de bienes en Montenegro, asegurando un proceso sin fisuras y legalmente compatible. Desde la selección de la propiedad perfecta hasta la finalización del registro de propiedad, ofrecemos consultas personalizadas, …
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Monteonline
Montenegro, Sasovici
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Propiedades residenciales 890 Bienes raíces comerciales 47 Parcelas 63
Hemos estado viviendo en Montenegro durante más de 13 años. No sólo vivir diría, sino disfrutar de cada día pasado en este país increíble y único, que es extremadamente diverso y multifacético. El país que es muy amable, acogedor, hogareño y al mismo tiempo tiene un potencial increíble. Nues…
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Adria Stone
Montenegro, Budva
Propiedades residenciales 406 Bienes raíces comerciales 11 Parcelas 26
La experiencia de nuestros agentes, en las operaciones exitosas de la empresa en el mercado inmobiliario, nos permite ofrecer a los clientes un alto nivel de servicios que cumplan con las expectativas de los clientes más exigentes. La amplia gama cubierta de servicios de Adria Stone comienza…
Idiomas hablados
English, Русский, Crnogorski
3 BRD CONSULTING DOO
Montenegro, Municipio de Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Propiedades residenciales 111 Bienes raíces comerciales 2 Parcelas 55
EA Propiedades es una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio de Montenegro con el enfoque principal en las regiones turísticas del país. Trabajando con nosotros, el cliente obtiene una presentación adecuada durante la selección y la asistencia completa durante el proceso de ad…
