Киксам-Инвест

Sobre la agencia

La sede de nuestra empresa se encuentra en Bar(street Borska 4) - la capital del turismo. Nuestra empresa establecida en 2007, constituye un pequeño pero elite equipo de asociados que se acerca a cada proyecto profesionalmente de lo más pequeño a lo más grande y trata de maximizar el compromiso de salir a todos en la reunión. Todo lo que quieras crear, te ayudaremos y nos aseguraremos de llevar a cabo la implementación del plan lo antes posible. Cumplir sus requisitos, estamos desarrollando su proyecto que puede traerle placer y beneficio. Los servicios de nuestra empresa incluyen todo el compromiso desde el contacto inicial, el turismo, consejos hasta la conclusión del contrato de ventas y el registro de propiedad en las nuevas parcelas. Resolvemos todo tipo de tareas administrativas, manejamos condiciones técnicas urbanas en la propiedad.