About the developer

Административно-деловой центр «Нурафшон деловой город» — один из крупнейших градостроительных проектов, реализуемых в Республике Узбекистан.

Высшая цель проекта это вывести архитектуру Узбекистана на мировой уровень и подарить населению Ташкентской области новые возможности. Долгий и сложный путь, полный нового опыта и выдающихся открытий, наконец привёл нас к этому проекту. Проектов подобного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это большой прорыв. Мы проделали огромную работу, чтобы спроектировать уникальный город в городе.

Nurafshon Business City – это самый громкий и известный проект страны. Первый в стране крупнейший административно-бизнес с площадью в 246 га. Поистине инновационный “город в городе”, где будет создано все для Вашей комфортной жизни и бизнеса, новых перспектив развития, лучших условий работы и интересного время провождения.

Nurafshon Business City – это не просто последние инженерные ноу – хау в сфере градостроительства, это новый стиль комфортной жизни и бизнеса, где продумано всё до мелочей – технологичный проект с эффективными небоскребами в самом центре Ташкентской области.