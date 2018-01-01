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Nurafshon Business City

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Yangiobod mahalla hududi
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Nurafshon Business City
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Company Type
Company Type
Developer
Company's year of foundation
Company's year of foundation
2021
Языки общения
Languages
Русский
Веб-сайт
Website
nurafshonbc.uz
About the developer

Административно-деловой центр «Нурафшон деловой город» — один из крупнейших градостроительных проектов, реализуемых в Республике Узбекистан.

 

Высшая цель проекта это вывести архитектуру Узбекистана на мировой уровень и подарить населению Ташкентской области новые возможности. Долгий и сложный путь, полный нового опыта и выдающихся открытий, наконец привёл нас к этому проекту. Проектов подобного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это большой прорыв. Мы проделали огромную работу, чтобы спроектировать уникальный город в городе.

 

Nurafshon Business City – это самый громкий и известный проект страны. Первый в стране крупнейший административно-бизнес с площадью в 246 га. Поистине инновационный “город в городе”, где будет создано все для Вашей комфортной жизни и бизнеса, новых перспектив развития, лучших условий работы и интересного время провождения.

 

Nurafshon Business City – это не просто последние инженерные ноу – хау в сфере градостроительства, это новый стиль комфортной жизни и бизнеса, где продумано всё до мелочей – технологичный проект с эффективными небоскребами в самом центре Ташкентской области.

 

Our agents in Uzbekistan
Nurafshon Business City
Nurafshon Business City
34 properties
Other developers
UPM

One of the leading and fast-growing development companies with 19 years of experience in the market. The company focuses on creating unique residential complexes that are innovative, smart and high quality. Our main focus is not only on quality construction and the development of social infrastructure, but also on punctual move-in and after-sales service.

 

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