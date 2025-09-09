  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,760
;
10
ID: 28546
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.     Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.     Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje dva lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa uračunato je i garažno mjesto. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,760
