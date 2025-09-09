  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva

von
$221,813
;
7
ID: 28813
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Kompleks posjeduje recepciju, bazen, teretanu, saunu i kafeteriju.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
von
$293,403
Wohnviertel One bedroom apartment with the garage, City kvart
von
$166,653
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
von
$704
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
von
$645
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
von
$184,844
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
von
$221,813
Andere Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Alle anzeigen Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
von
$2,582
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on t…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
von
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion".   Po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
von
$998
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
