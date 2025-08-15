Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Ra’s al-Chaima
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

Mina Al arab
3
Stadthaus Löschen
Alles löschen
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 412 m²
Wenn Sie in eine vollwertige Penthouse-Suite am Strand investieren möchten, ist dies die per…
$17,75M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Diese 4-Zimmer-Wohnung in Ixora bietet eine perfekte Mischung aus Luxus und Komfort. Der wei…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Inspiriert von den heilenden Eigenschaften von türkis, Chic Tower ist, wo Wellness und Ruhe …
$350,397
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
Cavalli Couture liegt auf einem der letzten Grundstücke des Dubai Water Canal, ist eine ultr…
$4,80M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Inspiriert von den heilenden Eigenschaften von türkis, Chic Tower ist, wo Wellness und Ruhe …
$467,196
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
Eigenschaften: * 3 En suite Schlafzimmer * Einbauschrank * Geräumiges Layout * Offenes Konze…
$5,86M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Diese bemerkenswerte 3-Zimmer-Wohnung in Celadon 2 bei City Walk bietet ein exquisites Wohne…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 7/15
Apartments im PASSO-Projekt von Omniyat auf der renommierten Insel Palm Jumeirah! Luxuriöse …
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
In jedem Haus an den Palm Beach Towers sind Liegeplätze, außergewöhnliche Küchen und atember…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Inspiriert von den heilenden Eigenschaften von türkis, Chic Tower ist, wo Wellness und Ruhe …
$934,393
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern im Address The Bay in Dubai Harbour bietet ein modernes…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Treten Sie in diese moderne 1-Zimmer-Wohnung in Residences 15 ein. Der offene Wohn- und Essb…
$468,450
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen