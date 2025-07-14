Wohnkomplex Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

Jacob & Co Residences von Burj Binghatti ist ein ultra-luxuriöses Markenprojekt im Bereich Business Bay, das in Zusammenarbeit mit renommierten Entwicklern Binghatti Entwicklern und renommierten Schmuck- und Uhrenmarken Jacob & Co. Dieser 104-stöckige Wolkenkratzer wird das höchste Wohnhaus der Welt sein, das sogar den Central Park Tower in New York City übertrifft. Das Projekt verfügt über außergewöhnliche architektonische Elemente, die von Jacob & Cos Uhren- und Designphilosophie inspiriert sind und mit einer beeindruckenden Krone, die mit Jacob & Cos Unterschriftsdiamanten geschmückt ist, gekrönt wird.

Der exklusive Komplex bietet eine Vielzahl von sorgfältig gestalteten Residenzen, darunter Emerald Villas, Sapphire Villas und Ruby Villas mit 2, 2,5 und 3 Schlafzimmer-Konfigurationen. Für diejenigen, die geräumigere Wohnbereiche bevorzugen, gibt es 4-Zimmer Diamond Sky Mansions und 6-Zimmer Fleur De Jardin Sky Mansions, von denen einige ihre eigenen Pools haben. Das Wunder des luxuriösen Wohnens wird durch die Astronomia Sky Penthäuser und das zweistöckige 7-Schlafzimmer Billionaire Sky Penthouse repräsentiert, bietet einzigartige Annehmlichkeiten wie private Büros, Turnhallen, Infinity-Pools und Billard-Lounges. Die Residences reichen von 3,337 bis 22,469 Quadratmetern und umfassen 2 bis 12 Parkplätze.

Das Jacob & Co Residences befindet sich in einem der dynamischsten Gegenden von Dubai und bietet seinen Bewohnern Zugang zu den ikonischsten Wahrzeichen und Premium-Services der Stadt. Darüber hinaus stehen kundenspezifische Finishing-Optionen wie Krokodilleder und exklusive getönte Spiegel zur Verfügung, so dass Bewohner ein Interieur schaffen, das ihren einzigartigen Stil und Geschmack reflektiert.