  4. Wohnkomplex Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

Wohnkomplex Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
ID: 28018
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    103

Über den Komplex

Jacob & Co Residences von Burj Binghatti ist ein ultra-luxuriöses Markenprojekt im Bereich Business Bay, das in Zusammenarbeit mit renommierten Entwicklern Binghatti Entwicklern und renommierten Schmuck- und Uhrenmarken Jacob & Co. Dieser 104-stöckige Wolkenkratzer wird das höchste Wohnhaus der Welt sein, das sogar den Central Park Tower in New York City übertrifft. Das Projekt verfügt über außergewöhnliche architektonische Elemente, die von Jacob & Cos Uhren- und Designphilosophie inspiriert sind und mit einer beeindruckenden Krone, die mit Jacob & Cos Unterschriftsdiamanten geschmückt ist, gekrönt wird.

Der exklusive Komplex bietet eine Vielzahl von sorgfältig gestalteten Residenzen, darunter Emerald Villas, Sapphire Villas und Ruby Villas mit 2, 2,5 und 3 Schlafzimmer-Konfigurationen. Für diejenigen, die geräumigere Wohnbereiche bevorzugen, gibt es 4-Zimmer Diamond Sky Mansions und 6-Zimmer Fleur De Jardin Sky Mansions, von denen einige ihre eigenen Pools haben. Das Wunder des luxuriösen Wohnens wird durch die Astronomia Sky Penthäuser und das zweistöckige 7-Schlafzimmer Billionaire Sky Penthouse repräsentiert, bietet einzigartige Annehmlichkeiten wie private Büros, Turnhallen, Infinity-Pools und Billard-Lounges. Die Residences reichen von 3,337 bis 22,469 Quadratmetern und umfassen 2 bis 12 Parkplätze.

Das Jacob & Co Residences befindet sich in einem der dynamischsten Gegenden von Dubai und bietet seinen Bewohnern Zugang zu den ikonischsten Wahrzeichen und Premium-Services der Stadt. Darüber hinaus stehen kundenspezifische Finishing-Optionen wie Krokodilleder und exklusive getönte Spiegel zur Verfügung, so dass Bewohner ein Interieur schaffen, das ihren einzigartigen Stil und Geschmack reflektiert.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

