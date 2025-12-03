  1. Realting.com
  Ghana
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Ghana

Ostregion
1
Akuapim South District
1
Aburi
1
Villa Rosewood Residences
Aburi, Ghana
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Genießen Sie die Essenz dezenten Luxus in den Rosewood Residences. Eingebettet in die ruhige Umarmung von Aburi bieten unsere minimalistischen und doch raffinierten Ferienhäuser mit 4 Schlafzimmern eine Oase des Komforts und der Eleganz. Jede Residenz ist sorgfältig in zeitloser Architektu…
Connect Deluxe Property Solutions
