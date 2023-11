Die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter sind landesweit unterschiedlich. In Großstädten wie Accra und Kumasi werden in Ghana Immobilien zum Verkauf zu einem Preis von 2000-3000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Nur Luxusvillen und -wohnungen können mehr kosten.

In anderen Städten liegen die durchschnittlichen Wohnkosten in Ghana zwischen 1000 € und 1500 € pro Quadratmeter. Zu solchen Preisen kann man eine Wohnung in einer neuen Wohnanlage oder ein Einfamilienhaus kaufen.