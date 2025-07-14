  1. Realting.com
  Wohnkomplex High rental income. ROI 8-12%

Wohnkomplex High rental income. ROI 8-12%

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$210,000
BTC
2.4979082
ETH
130.9260480
USDT
207 623.7462245
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17 1
ID: 28032
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Pearl House 4 in JVC ist die neueste Wohnanlage von Imtiaz Developments und bietet eine Premium-Sammlung von Wohnungen in Dubai. Diese exquisite Entwicklung verfügt über ein elegantes und modernes Design, das die Ästhetik nahtlos mit Funktionalität verbindet. Es verfügt über eine beeindruckende Reihe von Wohneinheiten, die den anspruchsvollen Geschmack von denen, die bequeme Lebensbedingungen suchen.

Das Hotel liegt in Jumeirah Village Circle (JVC), einer der begehrtesten Wohngebiete von Dubai, es genießt eine erstklassige Lage, die die perfekte Balance zwischen Ruhe und Zugänglichkeit trifft. Der Komplex ist strategisch gelegen und bietet einfachen Zugang zu großen Autobahnen, Geschäftsvierteln, erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten.

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Video-Review von wohnanlage High rental income. ROI 8-12%

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex High rental income. ROI 8-12%
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$210,000
