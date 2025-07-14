Wohnkomplex High rental income. ROI 8-12%

Pearl House 4 in JVC ist die neueste Wohnanlage von Imtiaz Developments und bietet eine Premium-Sammlung von Wohnungen in Dubai. Diese exquisite Entwicklung verfügt über ein elegantes und modernes Design, das die Ästhetik nahtlos mit Funktionalität verbindet. Es verfügt über eine beeindruckende Reihe von Wohneinheiten, die den anspruchsvollen Geschmack von denen, die bequeme Lebensbedingungen suchen.

Das Hotel liegt in Jumeirah Village Circle (JVC), einer der begehrtesten Wohngebiete von Dubai, es genießt eine erstklassige Lage, die die perfekte Balance zwischen Ruhe und Zugänglichkeit trifft. Der Komplex ist strategisch gelegen und bietet einfachen Zugang zu großen Autobahnen, Geschäftsvierteln, erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten.

