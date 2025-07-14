Wohnung in einem Neubau Signatur-Wohnungen mit privatem Pool in Jumeirah Village Circle

Exklusive Wohnungen mit privatem Pool in einem ikonischen Gebäude in Dubai Jumeirah Village Circle

Jumeirah Village Circle (JVC) ist eine zentral gelegene, familienfreundliche Wohnanlage in Dubai, die eine Mischung aus Villen, Stadthäusern und Apartments bietet. JVC ist im Vergleich zu anderen gehobenen Gegenden für seine Erschwinglichkeit bekannt und aufgrund seiner Eigentumswohnungen und hohen Mietrenditen eine beliebte Wahl sowohl für Bewohner als auch für Investoren. Die Gemeinde verfügt über eine ruhige Atmosphäre mit Grünflächen, Parks und praktischen Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Geschäften und Restaurants. JVC ist gut an Hauptverkehrsstraßen wie die Al Khail Road und die Sheikh Mohammed Bin Zayed Road angebunden, wodurch wichtige Ziele wie Dubai Marina, Downtown Dubai und die Mall of the Emirates leicht zu erreichen sind. Die vielfältigen demografischen Gegebenheiten und die laufende Entwicklung tragen zur wachsenden Nachfrage und zum Investitionspotenzial des Viertels bei.

Die Wohnungen zum Verkauf in Jumeirah Village Circle, Dubai, liegen nur 5 Minuten von lokalen Märkten und öffentlichen Einrichtungen, 9 Minuten von Circle Mall, 12 Minuten von Krankenhäusern und Schulen, 17 Minuten von Dubai Marina und JBR, 20 Minuten von Burj Khalifa und Dubai Mall und 25 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt definiert elitäres Wohnen neu, indem es Eleganz und Funktionalität auf einem beeindruckenden 6.424 m² großen Grundstück nahtlos miteinander verbindet. Dieses außergewöhnliche Projekt umfasst 47 Wohngeschosse mit 388 Luxuswohnungen und 16 Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss sowie eine mechanische Etage und eine atemberaubende Dachterrasse mit atemberaubender Aussicht. Den Bewohnern steht eine Vielzahl von Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, ein Kinderbecken, eine Outdoor-Lounge, ein Paddle-Tennisplatz, eine Saftbar, ein Fitnessstudio im Freien und eine vielseitige Rasenfläche. Das Projekt verkörpert ein achtsames Leben, in dem Nachhaltigkeit und Luxus gedeihen, und bietet einen Lebensstil, der gemeinsame Räume und vielfältige Erfahrungen zelebriert an.

Das Innere dieses Projekts mit 1 und 2 Schlafzimmern zeichnet sich durch einen exklusiven Privatpool aus, der dem raffinierten Lebensraum einen Hauch von Luxus verleiht. Der Innenraum wurde so gestaltet, dass er ein Maximum an natürlichem Licht und Raumfluss bietet, und zeichnet sich durch elegante Bodenbeläge, stilvolle Sockelleisten und anspruchsvolle Wand- und Deckenverkleidungen aus. Die Küche ist mit hochwertigen Schränken und einer Reihe von Geräten ausgestattet, darunter ein Herd, eine Spüle, ein Kühlschrank, ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, ein Ofen und eine Eismaschine. Das Badezimmer ist luxuriös ausgestattet und verfügt über ein Waschbecken, ein WC, eine Duschkabine, eine Badewanne und einen Jacuzzi. Zu den allgemeinen Spezifikationen gehören hochwertige Türmaterialien, Vorhangwände und gut ausgestattete Kleiderschränke.

DXB-00146