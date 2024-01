Cosmopolitan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, seinen Kunden ein fantastisches Apartment mit 2 Schlafzimmern in Dubai Studio City anbieten zu können, das von Samana Developer als Golf Avenue bekannt ist Ausstattung & Ausstattung; 2 Schlafzimmer 3 Bad Unmöbliert BUA; 1.206 Quadratmeter Riesiger Pool Balkon / Terrasse Lobby, Aufzug und Wartebereich Empfangsbereich Fitnessstudio Schwimmbad Grillplatz Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte Kinderspielplatz Freizeitbereich Restaurant & Cafe Rad-, Lauf- und Joggingstrecke Spa & Sauna Zimmer Fitnesscenter Sportplatz Schule & Institut Gärten Supermarkt & Einkaufsviertel Lage in der Nähe; Dubai Autodrome – 05 Minuten Global Village – 10 Minuten IMG World of Adventure – 10 Minuten Mall Of Emirates – 15 Minuten Burj Khalifa – 15 Minuten Internationaler Flughafen Dubai – 20 Minuten Innenstadt von Dubai – 20 Minuten Internationaler Flughafen Al Maktoum – 40 Minuten Für weitere Informationen und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 2828