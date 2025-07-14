Wohnkomplex New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE

Eine von Prestonis ist ein renommierter Komplex, der im Herzen von Dubai South liegt, wo große Geschäftsviertel der neuen Generation gebaut werden. Jede von 56 exklusiven Residenzen im Low-Risiko-Projekt schafft die Atmosphäre der Privatsphäre und sichert nicht nur komfortables Leben, sondern auch starke Kapitalerweiterung. Ausgedachte Layouts und raffiniertes Interieur von Preston Properties unterstreichen den Status des Eigentümers. Geräumige und leuchtende Apartments sind mit modernen "Smart Home" Technologien ausgestattet und machen den Alltag extrem komfortabel. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Panorama-Infinity-Pool mit atemberaubendem Blick auf den dynamisch sich entwickelnden Bereich sowie stilvolle Lounge-Bereiche für Erholung und Meetings. Für den aktiven Lebensstil gibt es ein voll ausgestattetes Fitnesscenter und Spaziergänge unter gepflegten Landschaftsgärten werden der ideale Weg, um sich nach einem geschäftigen Tag zu entspannen.
Einrichtungen:
Abschluss - 2. Quartal 2027.
Zahlungsplan: 50/50Eigenschaften der Wohnungen
Die Einrichtung ist auf Wunsch des Kunden verfügbar.Lage und Infrastruktur in der Nähe
Lage von One von Preston ist ideal für diejenigen, die die Bequemlichkeit des Verkehrs schätzen: nur 5 Minuten zu Al Maktoum International Airport, 10 Minuten zu Expo City und direkten Zugang zu solchen wichtigen Orten wie Palm Jumeirah, Bluewaters und Downtown Dubai. Es ist ein Ort, wo Luxus auf Usability trifft und Investitionen langfristigen Wert gewinnen.