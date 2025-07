Wohnkomplex First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE

Val lädt Sie ein, sich in eine Welt der Raffinesse einzutauchen, in der zeitgenössische Eleganz Ruhe trifft. Val bietet 121 Residenzen, einschließlich Studios und 1-2 Schlafzimmer Wohnungen. Die Innenräume verkörpern die Philosophie des minimalistischen Luxus, wo jedes Element sorgfältig durchdacht wird, um einen stilvollen und komfortablen Raum zu schaffen. Helle, offene Grundrisse sind mit natürlichem Licht gefüllt, was glänzende Oberflächen und Aquamarin Akzente hervorhebt, die jedem Zuhause eine besondere Frische und Leichtigkeit verleihen. Geräumige Bodenpläne mit viel natürlichem Licht markieren stilvolle glänzende Oberflächen und Aquamarin Akzente und schaffen eine Atmosphäre von Frische und Leichtigkeit in jeder Residenz.

Das Projekt bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die einen komfortablen Raum für das Leben, entspannen und sozialisieren. Zur Verfügung steht ein modernes Schwimmbad, ideal zum Schwimmen und Entspannen an heißen Tagen. Neben dem Pool gibt es gemütliche Liegebereiche, in denen Sie die Sonnenstrahlen genießen und sich in der frischen Luft entspannen können. Für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit und körperliche Fitness kümmern, gibt es einen Fitnessraum mit modernen Geräten ausgestattet, sowie einen Yoga-Raum, wo Sie Harmonie von Körper und Geist finden können. Um sich nach dem Training zu erholen und zu entspannen, können Sie die Sauna besuchen, die Stress entlasten und das Wohlbefinden insgesamt verbessern wird. Die kleinen Bewohner des Komplexes werden auch nicht ohne Aufmerksamkeit gelassen - es gibt einen separaten Kinderpool für sie, wo sie sicher spritzen und Spaß haben können. Alle Annehmlichkeiten des Projekts sind darauf ausgerichtet, eine Balance zwischen einem aktiven Lebensstil und Möglichkeiten für eine vollständige Entspannung zu schaffen.

Vorteile

Installationen: 40/60

20% – erste Zahlung

10% – Juli 2025

5% – Januar 2026

5% – Juli 2026

60% – nach Projektlieferung

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Lage des Projekts im Al Jaddaf Waterfront Bereich von Dubai bietet einzigartige Vorteile für diejenigen, die eine Kombination aus abgeschiedener Entspannung und bequemen Zugang zum Stadtleben schätzen. Diese Gegend ist entlang der malerischen Ufer von Dubai Creek zu einer der attraktivsten Wohnkomplexe der Stadt geworden. Es bietet die perfekte Kombination aus einer ruhigen Atmosphäre am Wasser mit einfachen Zugang zu wichtigen Geschäfts- und Unterhaltungsbereichen von Dubai. Al Jaddaf Waterfront ist bekannt für seine Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten, sowie moderne Infrastruktur, die ideal für komfortables Wohnen ist. Hier können Sie einen malerischen Blick auf das Wasser genießen, sowie einen schnellen Zugang zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Gebiet befindet sich eine kurze Fahrt von Business-und Unterhaltungszentren, so dass es ideal für Bewohner, die Privatsphäre und Nähe zum dynamischen Stadtleben schätzen.