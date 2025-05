Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Wohnung mit möblierter Küche! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Perfekt für die Langzeitmiete! Zinslose Raten! Ayala On The Park by NSHAMA befindet sich im lebhaften Town Square Dubai. Ausstattung: - Restaurants - Schwimmen Schwimmbäder - Tenn…