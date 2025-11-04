Wohnung in einem Neubau Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Bomonti – Şişli, Istanbul, das eine erstklassige Lage in unmittelbarer Nähe zu Nişantaşı und Taksim bietet. Die Residenzen überzeugen mit spektakulären Panoramablicken auf den Bosporus und die Skyline von Istanbul.

Bomonti Residences by Rotana bietet Wohnungen mit Grundrissen von 1+1 bis 4,5+1 sowie eine hochwertige Ausstattung mit Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna, Gartenanlagen und einem 24/7-Sicherheitsdienst. Damit ist das Projekt sowohl für anspruchsvolle Eigennutzer als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.

10 Vorteile von Bomonti Residences by Rotana: