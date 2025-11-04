Wohnung in einem Neubau Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Bomonti – Şişli, Istanbul, das eine erstklassige Lage in unmittelbarer Nähe zu Nişantaşı und Taksim bietet. Die Residenzen überzeugen mit spektakulären Panoramablicken auf den Bosporus und die Skyline von Istanbul.
Bomonti Residences by Rotana bietet Wohnungen mit Grundrissen von 1+1 bis 4,5+1 sowie eine hochwertige Ausstattung mit Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna, Gartenanlagen und einem 24/7-Sicherheitsdienst. Damit ist das Projekt sowohl für anspruchsvolle Eigennutzer als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.
10 Vorteile von Bomonti Residences by Rotana:
Erstklassige Lage im Zentrum der europäischen Seite Istanbuls, im Stadtteil Şişli.
Beeindruckende Ausblicke auf den Bosporus und die Skyline von Istanbul.
Große Auswahl an Wohnungsgrößen von 68 m² bis 242 m².
Hochwertige Freizeiteinrichtungen mit Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna und Spazierwegen.
24/7-Service mit Sicherheitsdienst, Rezeption und technischem Wartungsservice.
Haustierfreundliche Wohnanlage – eine seltene Besonderheit in vielen Stadtteilen Istanbuls.
Hervorragende Verkehrsanbindung mit schneller Erreichbarkeit von Metro und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Attraktive Investitionsmöglichkeit mit hohem Rendite- und Wertsteigerungspotenzial.
Modernes Design und hochwertige Bauqualität unter der Marke Rotana.
Lebendiges Umfeld mit kulturellen Einrichtungen, Kunstgalerien, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Nähe.