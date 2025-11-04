Wohnung in einem Neubau Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul ist ein exklusives Wohnprojekt mit Premium-Villen und Townhouses im Stadtteil Bahçeşehir in Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über 44.000 m² und umfasst 232 elegante 4+1-Villen, die von großzügigen Grünflächen umgeben sind.
Sylvana Istanbul verbindet eine von der italienischen Architektur inspirierte, horizontale Bauweise mit Privatsphäre und höchstem Wohnkomfort. Das Projekt wurde für ein ruhiges, familienfreundliches Leben konzipiert und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen, Schulen und allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant.
10 Vorteile von Sylvana Istanbul
Privater Garten für jede Villa.
Großzügige 4+1-Villen, ideal für Familien.
Horizontale Niedrigbauweise, die Privatsphäre und Wohnkomfort maximiert.
Weitläufige Grünanlagen und attraktive Gemeinschaftsbereiche.
Umfassende Sport- und Wellnesseinrichtungen.
Geschlossene Wohnanlage mit 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung (CCTV).
Erstklassige Lage im beliebten Stadtteil Bahçeşehir.
Hervorragende Verkehrsanbindung an Metro und wichtige Autobahnen.
Luxuriöse Innenausstattung mit hochwertigen Materialien und exklusiven Oberflächen.
Hohes Investitionspotenzial mit ausgezeichneten Aussichten auf Wertsteigerung und attraktive Wiederverkaufsmöglichkeiten.