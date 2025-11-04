Wohnung in einem Neubau Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul ist ein exklusives Wohnprojekt mit Premium-Villen und Townhouses im Stadtteil Bahçeşehir in Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über 44.000 m² und umfasst 232 elegante 4+1-Villen, die von großzügigen Grünflächen umgeben sind.

Sylvana Istanbul verbindet eine von der italienischen Architektur inspirierte, horizontale Bauweise mit Privatsphäre und höchstem Wohnkomfort. Das Projekt wurde für ein ruhiges, familienfreundliches Leben konzipiert und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen, Schulen und allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant.

10 Vorteile von Sylvana Istanbul