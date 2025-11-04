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Wohnung in einem Neubau As Concept

Bagcilar, Türkei
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ID: 38216
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bagcilar

Über den Komplex

As Concept ist ein neues Wohnprojekt im Stadtteil Bağcılar in Istanbul. Das Projekt bietet Wohnungen in verschiedenen Größen von 1+1 bis 4+1. Alle Wohnungen verfügen über großzügige Balkone und ein modernes, stilvolles Design. As Concept verbindet Komfort mit zeitgemäßem Wohnen. Dank seiner hervorragenden Lage in der Nähe von Geschäftszentren und wichtigen Verkehrsanbindungen ist das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage eine ausgezeichnete Wahl.

Das Projekt As Concept erstreckt sich über eine Fläche von 61.489 m² und umfasst 605 Wohneinheiten, die sich auf drei Gebäude verteilen. Den Bewohnern stehen zahlreiche Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Swimmingpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Restaurants, ein Kino sowie Freizeit- und Aktivitätsräume. Dadurch bietet das Projekt ein komfortables und modernes Wohnumfeld für alle.

10 Vorteile des As Concept Projekts

  1. Strategische Lage in Bağcılar, in unmittelbarer Nähe zur Metro und zu den wichtigsten Verkehrsverbindungen.

  2. Vielfältige Wohnoptionen, darunter Standardwohnungen und Maisonettewohnungen.

  3. Großzügige Grünflächen für eine ruhige und gesunde Wohnatmosphäre.

  4. Große Balkone in allen Wohnungen für zusätzlichen Komfort.

  5. Umfassende Freizeiteinrichtungen, darunter Swimmingpools, Sauna und Fitnessstudio.

  6. Nähe zu Einkaufszentren, Krankenhäusern und Universitäten.

  7. Erdbebensichere Bauweise nach modernen Sicherheitsstandards.

  8. Attraktive Investitionsmöglichkeit mit hohem Mietrenditepotenzial.

  9. Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.

  10. Flexible Zahlungsoptionen, einschließlich Ratenzahlungen von bis zu 24 Monaten.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Bagcilar, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

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