Wohnung in einem Neubau As Concept

As Concept ist ein neues Wohnprojekt im Stadtteil Bağcılar in Istanbul. Das Projekt bietet Wohnungen in verschiedenen Größen von 1+1 bis 4+1. Alle Wohnungen verfügen über großzügige Balkone und ein modernes, stilvolles Design. As Concept verbindet Komfort mit zeitgemäßem Wohnen. Dank seiner hervorragenden Lage in der Nähe von Geschäftszentren und wichtigen Verkehrsanbindungen ist das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage eine ausgezeichnete Wahl.

Das Projekt As Concept erstreckt sich über eine Fläche von 61.489 m² und umfasst 605 Wohneinheiten, die sich auf drei Gebäude verteilen. Den Bewohnern stehen zahlreiche Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Swimmingpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Restaurants, ein Kino sowie Freizeit- und Aktivitätsräume. Dadurch bietet das Projekt ein komfortables und modernes Wohnumfeld für alle.

10 Vorteile des As Concept Projekts