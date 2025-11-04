Wohnkomplex Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.

California Residence Kestel | Alanya.

Möblierte Maisonette-Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1), 100 m², nur 100 Meter vom Meer entfernt.

Aufteilung:

Wohnküche

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer

2 Balkone

Die Wohnanlage California Residence mit ihren eigenen Annehmlichkeiten wurde 2024 erbaut und befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt im Küstenort Kestel. Sie besteht aus einem sechsstöckigen Gebäude.

Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Supermarkt und eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs sind fußläufig erreichbar.

Ausstattung:

Außenpool

Innenpool

Türkisches Hamam

Sauna

Fitnessraum

Dampfbad

Grillplatz

Kinderspielplatz

Sicherheitsdienst

Aufzug

Generator

Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.