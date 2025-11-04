  1. Realting.com
Wohnkomplex Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.

Kestel, Türkei
von
$129,875
12
ID: 33246
Letzte Aktualisierung: 03.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kestel

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

California Residence Kestel | Alanya.
Möblierte Maisonette-Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1), 100 m², nur 100 Meter vom Meer entfernt.

Aufteilung:

  • Wohnküche
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • 2 Balkone

Die Wohnanlage California Residence mit ihren eigenen Annehmlichkeiten wurde 2024 erbaut und befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt im Küstenort Kestel. Sie besteht aus einem sechsstöckigen Gebäude.

Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Supermarkt und eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs sind fußläufig erreichbar.

Ausstattung:

  • Außenpool
  • Innenpool
  • Türkisches Hamam
  • Sauna
  • Fitnessraum
  • Dampfbad
  • Grillplatz
  • Kinderspielplatz
  • Sicherheitsdienst
  • Aufzug
  • Generator
  • Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Kestel, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Sie sehen gerade
