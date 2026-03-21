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Häuser mit Swimmingpool in Takhian Tia, Thailand

Bang Lamung
38
Bang Lamung Subdistrict
16
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
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Eigenschaftstypen in Takhian Tia

villen

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