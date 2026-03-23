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Wohnimmobilien in Sattahip, Thailand

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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury 4 Bedroom Pool Villa for Sale in Na Jomtien This luxury pool villa is located in Na J…
$674,531
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Haus 3 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Bedrooms 3 Bathrooms Pool Villa for Sale in View Talay Marina. Available in Thai Company N…
$833,098
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Haus 2 Schlafzimmer in Klet Kaeo, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Klet Kaeo, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Pool Villa 2 Bedroom Corner House for Sale in Sattahip This corner pool villa is located in …
$111,183
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OneOne
Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Pool Villa for Sale in Bangsaray - This stunning 4-bedroom, 5-bathroom pool villa sits on a …
$427,388
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Haus 6 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Spacious Private Villa with Swimming Pool for Sale – Bang Saray, Sattahip Available for sale…
$1,36M
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Haus 4 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Bedroom Pool View Villa for sale in Bang Saray This pool view villa for sale is located in…
$370,094
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Nils OttNils Ott
Haus 5 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Two Private Pool Villas for Sale for Sale in Bang Saray  This exceptional property offers a …
$557,463
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
3 Bedrooms House for Sale in Na Jomtien – This spacious and fully furnished home features 3 …
$836,195
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Condo in Khao Chi Chan, Thailand
Condo
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Krisda Golden Condotel 3 Bedrooms Pattaya Na Jomtien This spacious three-bedroom condominium…
$340,672
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Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Bedrooms 4 Bathrooms Beachfront House for Sale in Na Jomtien. Offering 772 Sqm of land plo…
$1,22M
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Haus 5 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury Family Residence in Bang Saray Discover the perfect balance of luxury, space, and fun…
$244,664
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Haus 2 Schlafzimmer in Sattahip, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Sattahip, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
House 2 Bedroom for Sale in Bon Kai Sattahip This detached house sits on 59 sq.wah of land i…
$74,019
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Haus 4 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury Pool Villa for Sale – Bang Saray Exquisite 4-Bedroom Villa with Private Pool – Fully …
$929,105
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
La Royale Beach Condominium for Sale Na Jomtien This premium beachfront residence is locate…
$743,284
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Modern 2-Bedroom Condo for Sale at Veranda Residence Pattaya – Na-Jomtien Positioned on the …
$185,821
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Haus 6 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Spacious 6-Bedroom Pool Villa for Sale This expansive pool villa estate offers serene privac…
$1,39M
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Haus 7 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 7 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Ultra-Luxury Newly Completed Villa for Sale in Na Jomtien This rare, newly completed ultra-…
$1,39M
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Haus 5 Schlafzimmer in Klet Kaeo, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Klet Kaeo, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Private Residential House for sale in Bang Saray This private residence is located in Bang S…
$554,366
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
For Sale Venetian Signature Condo Resort Pattaya 2 Bedroom Pool View This 2-bedroom condo fo…
$120,784
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Pool Villa for Sale  4 Bedrooms in Huay Yai This spacious Pool Villa sits in a calm part of …
$427,388
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Bedroom Condo for Sale at Seven Seas Cote d’Azur Jomtien This stylish residence at Seven S…
$58,224
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Bedroom Condo for Sale Whale Marina Na Jomtien Pattaya This modern unit is located in Whal…
$123,571
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Haus 7 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 7 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
ultra-luxurious beachfront villa in Na Jomtien for Sale 7 Beds Luxury Pool Villa for Sale - …
$2,14M
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Venetian Signature Condo Resort Pattaya – For Sale This elegant 1-bedroom condominium is now…
$65,037
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Haus 3 Schlafzimmer in Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Beachfront Pool Villa for Sale in Na Jomtien This exclusive beachfront pool villa offers a r…
$727,799
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Venetian Signature 2-Bedroom for Sale in Na Jomtien Experience the charm of Venice right in …
$123,571
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Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Spacious 4-Bedroom Pool Villa for Sale – Huay Yai, Sukhumvit Road This modern pool villa sit…
$306,605
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Villa 3 zimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Villa 3 zimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Zimmer 3
Fläche 116 m²
$198,684
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Haus 3 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Last 2 Units Modern luxury Home Near Jomtien Beach For Sale This modern residential property…
$309,392
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Haus 5 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
House for Sale 5 Bedrooms in Na Jomtien, Pattaya This solid house is located in the Jomtien …
$309,702
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