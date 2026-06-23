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Villen mit Swimmingpool in Ratsada, Thailand

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Villa 5 zimmer in Ratsada, Thailand
Villa 5 zimmer
Ratsada, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Moderne zweistöckige Villa im Stil von Wabi Sabi befindet sich in einer ruhigen Gegend mit B…
$290,000
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Immobilienangaben in Ratsada, Thailand

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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