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Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
3
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Terrasse
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