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Wohnimmobilien in Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Thailand

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Phra Kaeo
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Ban Nong Bua, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Nong Bua, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Pa Sak, Thalang, Phuket, Thailand
$376,173
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Wohnung 6 zimmer in Ban Nong Bua, Thailand
Wohnung 6 zimmer
Ban Nong Bua, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 485 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pa Sak, Thalang, Phuket, Thailand
$1,30M
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Villa 4 zimmer in Ban Nong Bua, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Nong Bua, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Pa Sak, Thalang, Phuket, Thailand
$797,725
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Immobilienangaben in Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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