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Wohnungen mit Swimmingpool in Pa Khlok, Thailand

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1 Zimmer
40
2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
6
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Dieser groß angelegte Komplex, nur wenige Schritte vom schneeweißen Strand entfernt und mit …
$221,757
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 6/7
✔ This apartment sits on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, only 400 meters …
$242,069
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International real estate agency Habita
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Wohnung 1 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 7/7
✔ The apartment lies on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, 400 meters from a…
$118,315
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AdriastarAdriastar
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$244,230
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 2 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Strand Nai Yang entfernt und ist von der Natur d…
$155,880
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Das Apartment liegt 400 Meter vom herrlichen Strand Nai Yang entfernt. Dieses Projekt kombin…
$205,809
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KVARIS Real Estate
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Wohnung 1 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Die Lage ist einfach perfekt für diejenigen, die Wohnungen in Phuket kaufen möchten. Dieses …
$114,233
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Wohnung 4 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 4 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Dieses Apartment liegt nur 400 m vom malerischen Nai Young Beach entfernt und bietet eine ei…
$419,710
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Wohnung 3 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Die Apartments befinden sich auf der ersten Linie eines der gemütlichsten und ruhigen Stränd…
$242,110
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 1 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Die Wohnung befindet sich 350 Meter vom Nai Yang Beach entfernt - einer der gemütlichsten un…
$127,306
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Das neue Großprojekt des führenden Entwicklers befindet sich nur 50 Meter vom schneeweißen S…
$147,290
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Der Komplex ist als modernes Wohnresort konzipiert, das mehr als 27 Infrastruktureinrichtung…
$154,951
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KVARIS Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Die Anlage befindet sich in einem ruhigen Küstengebiet, nur wenige Minuten von Nai Yang Beac…
$227,472
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Immobilienangaben in Pa Khlok, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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