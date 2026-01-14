Wohnung in einem Neubau Proekt ViKata 3 - Ostrov Phuket Tailand

Projekt - Vikata 3 Phuket Island (Thailand)

Es gibt 130 Wohnungen in der Anlage.

Baudatum 4. Quartal 2024.

Die Entfernung zum Meer ist 300 Meter zum Strand Kata und 700 Meter zum Strand Karon.

Garantiertes Einkommen - 7% für 5 Jahre

Auf Kosten einer Wohnung von 117K $ wird das Jahreseinkommen von 8.1K $.

Form des Eigentums - bei Ihrer Wahl Freehold / Leasehold.

Installation während des Baus.

Einzelne Zahlungs- und Ratenbedingungen werden zusätzlich diskutiert.

Unsere Aufgabe ist es, die besten Bedingungen für Sie am Verhandlungstisch zu bekommen.

Mögliche Remote-Registrierung der Transaktion

Mögliche Zahlung mit Kryptowährung

Professionelles Immobilienmanagement vom Entwickler (vollständig passives Einkommen).

Jährlicher Anstieg der Immobilienkosten auf der Insel = 3-10% (durch Landmangel und Baubeschränkungen)

Inflation in Thailand - weniger als 1%

Ein weltklasse, ganzjährig beliebtes Resort, die Nachfrage nach Miete hat immer das Angebot überschritten.

Beim Kauf von Immobilien mit einer Gesamtkosten von $ 350K helfen wir, ein Investor-Visum für einen Zeitraum von 5 Jahren.

? Nachdem das gesamte Spektrum der Welttrends absorbiert wurde, präsentiert Phuket9 das Konzept des Komplexes so nah an der Natur wie möglich und integriert die Glätte der Linien in die klassische Winkelentwicklung des touristischen Bereichs.

? Die Gesamtausgewogenheit der Wohnungen und der modernen Lösungen für die Anordnung sind im Kata-Bereich von Phuket ein Wettbewerbsprojekt.

? Unter den aktuellen Umständen kann der Komplex als der einzige seiner Art in diesem Ort von Phuket bezeichnet werden.

? Auf dem Dach des Komplexes gibt es einen Pool mit Panoramablick, eine Bar und einen separaten Eingang zum Fitnessraum mit Duschräumen und einer Sauna.

? Das Hotel wird von Hotels9 verwaltet, einer Hotelgruppe von Phuket9. Die geschätzte Klasse des Hotels ist 4 Sterne, aber nur die Notwendigkeit für einen 5-minütigen Spaziergang für Kata Beach trennt sich von der höchsten Kategorie.

? Die dritte Phase des Kondominiums wählt Umweltfreundlichkeit und Raum als wichtigste Erzählung. Im Premium-Segment wird zuversichtlich ein bedeutender Teil der Wohnungen erklärt, und einige der Top-Einheiten haben eigene Pools.

Wanderzugänglichkeit zum herrlichen Strand, die hoch entwickelte touristische Infrastruktur und die Nachbarschaft mit anderen beliebten Gegenden von Phuket (Karon, Chalong) weitgehend unterscheiden Wekata 3. Die vorherigen Phasen des Komplexes akzeptieren bereits Touristen und Wohnungsbesitzer und erhalten qualitativ hochwertige Bewertungen in allen Buchungssystemen.

? Begrenzt in der Hochbau benachbarte Infrastruktur und Hotels ermöglichen es Ihnen, die offensten Räume auf den Dächern von Gebäuden zu bekommen. Die dritte Phase umfasst auch beliebte Dachpool-Bars mit Panoramablick.

? Die eigene Infrastruktur des Komplexes hat alles, was für eine bequeme Erholung notwendig ist. Das geräumige Fitnessstudio mit teilweisem Meerblick wird unter Berücksichtigung der Vorlieben von beiden einfachen Kennern eines gesunden Lebensstils und für anspruchsvollere Athleten entworfen.

? Gäste mit Kindern waren immer eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten für den Entwickler. Im Wekata 3 Komplex, nach den Traditionen, gibt es eine gemütliche Spielzone und einen Kinderclub.

? Die Anordnung von Cafés und Restaurants ist durch geräumige Hallen mit hohen Decken und Panoramafenstern vertreten. Wie in allen Projekten des Unternehmens spielt die Ernährung eine besondere Rolle und bietet maximalen Service, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

? Das Innendesign der Wohnungen entwickelt sich am Höhepunkt der Möglichkeiten seiner Preisklasse, in der Tat bietet es eine völlig Premium-Klasse innerhalb des erschwinglichen Budgets.

? Zwei-Zimmer-Wohnungen durch die Optimierung von Räumen, bieten vergleichbaren Komfort einer vollwertigen Villa, Wohnungen mit eigenem Pool ausgestattet, sogar Überbrückung in der Bequemlichkeit.

Vollfunktionelle Küchen, Wohnbereich und isolierte Zimmer sind komfortabel genug für Familienurlaub, und für langfristige Miete oder dauerhafte Residenz der Wohnungsbesitzer.

? Besonderes Augenmerk wird auf Ein-Zimmer-Wohnungen gelegt. Die Unterbringung einer kleinen Familie oder nur ein paar Reisende im Komfort ist einem gewöhnlichen Hotelzimmer radikal überlegen.

? Relativ klein, und wurde ein absoluter Klassiker der Phuket Studio-Apartments sind auch im Pool der Apartments enthalten. Aufgrund bewährter ergonomischer Lösungen haben solche Wohnungen trotz ihrer geringen Größe genügend Platz.

Verfahren zur Registrierung der Transaktion:

Reservierung (Einlage/Einlage) - 3K $

* Der Betrag ist im Wert der Immobilie enthalten.

** Nicht erstattbare Kaution

Wenn Sie nicht in Thailand, dann der Vertrag und innerhalb von 15-20 Tagen der Kurierdienst wird es Ihnen persönlich zu liefern. Sie erhalten 3 Sätze zu unterschreiben und 2 von ihnen zurück zu senden. Auf Grundlage des Vertrages erfolgt die erste Zahlung durch Übertragung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen werden nach dem Vertragsplan vorgenommen.

1. Zahlung 30% (ohne Reservierung) - innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages und Reservierung

Andere Zahlungen werden auf Basis Ihrer Wünsche individuell diskutiert. Sie können monatlich bezahlen, Sie können vierteljährlich bezahlen.

Die einzige Bedingung ist, dass Zahlungen nicht über 4 Monate hinausgehen.

** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da das Projekt zum Zeitpunkt des Kaufs in jedem Stadium des Baus sein kann.

Zusätzliche Zahlung (einmal nach 100% Zahlung):

Registrierung des Eigentums:

Freehold - 6,3 Prozent

Leasehold - 1,1 Prozent

Installation von Wasser- und Lichtzählern - $ 600

Große Reparaturen - 500 THB pro 1 m2

Jahreszahlungen:

Wartung von Gemeinschaftsräumen - 60 THB pro 1 m2

? Sie interessieren sich für das Angebot oder möchten mehr über die Aussichten und Möglichkeiten der Investition in Immobilien in Phuket erfahren, schreiben Sie uns jetzt