Wohnkomplex Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand

Private Villen am See, umgeben von Bergen und tropischen Wäldern, sind die perfekte Wahl für diejenigen, die Harmonie mit der Natur schätzen und sind nicht bereit, die Stadt Annehmlichkeiten aufzugeben. In der Anlage können Sie eine breite Palette von erstklassigen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten für einen luxuriösen Lebensstil, Gesundheit und Sozialisierung genießen:

hochmodernes Fitnesscenter

Restaurant mit Restaurant

Café

Dachleiste mit Blick

Spaziergänge rund um den See und entspannen mit Kindern

moderner Spielplatz

öffentliche Räume für Entspannung und bequeme Arbeit

große Straßen

vierspurige Zufahrtsstraße

Fußgänger- und Grünflächen

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Alle Villen mit privatem Pool sind mit Klimaanlage, Einbauschränke, Küche und Landschaftsgestaltung ausgestattet.

Das Möbelpaket ist optional. Das Möbelpaket umfasst hochwertige Mobilmöbel, Haushaltsgeräte, Dekor, Geschirr und Bettwäsche.

Autonome, Energieeffizienz und reduzierte Umweltauswirkungen werden durch die Ausstattung der Villen mit energiesparenden Technologien und die Umsetzung von Öko-Initiativen wie Solarkollektoren und Regenwasser-Sammlung gewährleistet.

Der Komplex ist mit den modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet, einschließlich 24-Stunden-Videoüberwachung und Zugangskontrolle auf das Gebiet.

Vorteile

Zahlungsplan:

Reservierungslager - 2%

Unterzeichnung des Kauf- und Verkaufsabkommens innerhalb von 30 Tagen nach Reservierung - 33%

Fertige Fundamentsäule - 15%

Fertigbetonstruktur - 15%

Wand- und Dachkonstruktion - 15%

Ausstattung, Einbaumöbel, Malerei, Installation von Fenster- und Türrahmen - 15%

Transfer der Landregistrierung - 5%

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Villen sind in einer grünen Landschaft gebaut und schaffen ein tropisches Waldgefühl und bieten Privatsphäre. Die natürliche Umgebung unterstreicht die Schönheit Ihres Seehauses.

Die Anlage liegt strategisch an der Nordwestküste von Phuket Island, in der Gegend Chong Thale, bekannt für seine entwickelte Infrastruktur für komfortables Wohnen. Dieses Gebiet profitiert auch von seiner Nähe zu den berühmten Stränden von Bang Tao und Surin.