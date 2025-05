Wohnkomplex New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand

Die Wohnanlage bietet einen hohen Service und maximalen Komfort: 6 Schwimmbäder, Parkplatz für 140 Plätze, 24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung, Spa-Center und Fitness, 3 Beach Clubs, Rezeption, Lobby, Coworking Space, Kinderzimmer, Brettspiele und Konsolen, Heimkino, Musikraum, Boxen, Yoga, Schönheitssalon, Bibliothek, Grill.

Vorteile

Installationen sind in mehreren Stufen verfügbar.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao Strand ist einer der größten und am wenigsten besiedelten Strände in Phuket. Eine voll entwickelte Infrastruktur auf europäischer Ebene ermöglicht sowohl Touristen als auch Expats, sich wohl zu fühlen. In unmittelbarer Nähe befinden sich Cafés, Restaurants, europäische Supermärkte, Weinboutiquen, Restaurants vom Michelin-Führer, Strandclubs, Blue Tree Wasserpark, Headstart International School und Kindergärten, Golfplätze und Tennisplätze und ein Stall. Das Gebiet Laguna ist eine der komfortabelsten Wohngebiete in Phuket, 700 Meter von dem das neue Projekt entfernt werden. Zu Fuß erreichbar Bang Tao Beach, Porto de Phuket und Boat Avenue - Orte, wo steht mit billigen Früchten, Markenrestaurants, Straßenmusiker, Souvenirläden und neugierigen Touristen mit Kameras coexist.