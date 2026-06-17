Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Naklua
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Naklua, Thailand

;
6 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Naklua, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/8
Club Royal Condominium ist ein Studio am Meer im renommierten Stadtteil Wongamat von Pattaya…
$53,758
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio in Naklua, Thailand
Studio
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 7/8
Club Royal Wong Amat ist ein neuer Komplex im Norden der Stadt neben dem berühmten Tempel de…
$76,941
Eine Anfrage stellen
Studio in Naklua, Thailand
Studio
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 5/8
Club Royal Wong Amat ist ein neuer Komplex im Norden der Stadt neben dem berühmten Tempel de…
$72,049
Eine Anfrage stellen
International Property AlertInternational Property Alert
Studio in Naklua, Thailand
Studio
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/32
Sobald Pattaya Condominium ist ein neues hochmodernes Hochhaus im Herzen von Pattaya, das im…
$159,663
Eine Anfrage stellen
Studio in Naklua, Thailand
Studio
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 25/40
Studio mit Meerblick in der Luxusanlage am Meer Riviera Wongamat Beach Condo ist ein luxuriö…
$155,616
Eine Anfrage stellen
Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$64,996
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Realting.com
Gehen