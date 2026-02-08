  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Samut Prakan City Municipality
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Samut Prakan City Municipality, Thailand

Pak Nam Subdistrict
1
Samut Prakan
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Alle anzeigen Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Samut Prakan City Municipality, Thailand
von
$105,236
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 22
FLO von Sansiri ist eine Eigentumswohnung mit 22 Etagen, die vom SANSIRI-Entwickler entwickelt wurde. Die Wohnanlage befindet sich in Klong-San in Bangkok. Klong San ist eines der ältesten Gebiete Bangkoks mit jahrhundertealter Geschichte. Dieses Gebiet ist ideal für einen dauerhaften Auf…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen