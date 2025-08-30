Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Mueang Phuket
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Langfristige Miete von wohnungen in Mueang Phuket, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/7
Kata Oceanview - geräumige Wohnung mit Meerblick in Kata (Phuket)Willkommen in Kata Oceanvie…
$4,078
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen