Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Mueang Phuket
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Mueang Phuket, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/7
Kata Oceanview - geräumige Wohnung mit Meerblick in Kata (Phuket)Willkommen in Kata Oceanvie…
$4,078
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen