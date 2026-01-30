Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Mueang Phuket, Thailand

Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Dies ist eine seltene Gelegenheit, die einzige 2-Zimmer-Einheit im gesamten The View-Projekt…
$608,205
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Ultra Low-Density-Community mit nur 60 exklusiven Einheiten. Privatsphäre im Paradies. Großz…
$189,302
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Karon, Thailand
Condo 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the …
$129,029
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Condo 1 zimmer in Karon, Thailand
Condo 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Die Apartments sind nur wenige Gehminuten vom herrlichen Strand Kata, hochentwickelte touris…
$131,375
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$241,550
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$266,938
Eine Anfrage stellen
Moa 7aMoa 7a
Condo in Wichit, Thailand
Condo
Wichit, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Dieses wunderschön renovierte 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Ecke-Einheit in Bel Air Panwa bie…
$277,591
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$253,190
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$307,757
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Ultra Low-Density-Community mit nur 60 exklusiven Einheiten. Privatsphäre im Paradies. Großz…
$189,302
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Der Titel Adora ist die neueste Kondominium-Entwicklung von renommierten Entwickler Rhom Bho…
$130,998
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Ever Prime Residences ist eine moderne, gehobene Kondominium-Entwicklung im Herzen von Karon…
$201,448
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, b…
$147,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$253,190
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$160,643
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Ein moderner Wohnkomplex in der prestigeträchtigen Gegend von Rawai vereint den Komfort des …
$91,493
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$160,643
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$253,190
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$307,757
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$241,550
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$307,757
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Die neue Anlage am Strand von Rawai bietet Apartments mit geräumigen Terrassen, ideal kombin…
$141,697
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Ultra Low-Density-Community mit nur 60 exklusiven Einheiten. Privatsphäre im Paradies. Großz…
$285,835
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$266,938
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Chalong, Thailand
Condo 2 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Ein neuer Wohnkomplex, der von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham verwaltet wird, bietet P…
$78,942
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$162,985
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$160,643
Eine Anfrage stellen
Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$241,550
Eine Anfrage stellen
Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Ultra Low-Density-Community mit nur 60 exklusiven Einheiten. Privatsphäre im Paradies. Großz…
$189,302
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Mueang Phuket, Thailand

