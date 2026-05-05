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Villen mit Swimmingpool in Ko Kaeo, Thailand

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Villa 5 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Villa 5 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 820 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Privatresidenz im zentralen Teil von Phuket. Eine ideale Option für diejenigen, di…
$854,838
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Immobilienangaben in Ko Kaeo, Thailand

mit Garten
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