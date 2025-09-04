Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Kathu
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Kathu, Thailand

3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Pa Tong, Thailand
Reihenhaus
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Introducing this exquisite villa located in the heart of Patong, offering 3 floors of space …
$265,545
Reihenhaus 3 zimmer in Kamala, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
Exklusives Stadthaus Kamala Paradies II im Herzen von Kamala – Komfort, Sicherheit und Natur…
$215,414
Reihenhaus in Kathu, Thailand
Reihenhaus
Kathu, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
? Stylish Three-Level House for Sale in Kathu, Phuket Discover this stylish and spacious …
$183,314
Immobilienangaben in Kathu, Thailand

