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Business zum Verkauf in Huai Yai, Thailand

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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 12
4 Etagen-Gebäude 7 Schlafzimmer in JomtienDieses 4-stöckige Geschäftsgebäude befindet sich i…
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Fertiges Geschäft in Huai Yai, Thailand
Fertiges Geschäft
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Dieses luxuriöse private Resort in Pattaya bietet ein außergewöhnliches Wohnerlebnis mit 10 …
$4,65M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Luxus Pool Villa In der Nähe des Strandes zum Verkauf auf Pratumnak Hill, Pattaya (Nur 100 M…
$1,49M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location auf Thappraya Road, PattayaE…
$263,247
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