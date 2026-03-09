Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Hua Hin District
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Hua Hin District, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Hua Hin, Thailand
Studio 1 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 25/31
Das neue Premium-Kondominium VEHHA Hua Hin ist der höchste Wohnhimmler der Stadt mit 100 % M…
$97,032
Immobilienangaben in Hua Hin District, Thailand

