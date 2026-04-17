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Restaurants in Thailand

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket in Karon, Thailand
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Thailand
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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Restaurant, Café 460 m² in Rawai, Thailand
Restaurant, Café 460 m²
Rawai, Thailand
Fläche 460 m²
Geräumiges Zimmer mit der Möglichkeit, eine Küche, Esszimmer und Versorgungsräume zu organis…
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