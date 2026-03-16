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Monatliche Miete für wohnungen mit Terrasse in Chon Buri, Thailand

Pattaya
17
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 5/8
Studio am Meer in der Region PrataminakEin gut gepflegtes Studio von 25 m2 ist zu vermieten …
$534
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

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