  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chon Buri
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Chon Buri, Thailand

Pattaya
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 13/13
Spacious 2-bedroom condo with a bright living area and a fully equipped kitchen counter. Enj…
$927
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
