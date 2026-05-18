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Reihenhaus mit Garten kaufen in Choeng Thale, Thailand

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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
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AdriastarAdriastar
Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
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Immobilienangaben in Choeng Thale, Thailand

mit Garage
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mit Bergblick
mit Meerblick
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