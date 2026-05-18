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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Choeng Thale, Thailand

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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 5/5
SkyPark Laguna - ein Projekt des Entwicklers Laguna Phuket - ist eine der bekanntesten Entwi…
$225,225
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/9
Wohnung zum Verkauf, in der angesehensten Gegend von Phuket Insel - Laguna.Ein-Zimmer-Wohnun…
$200,528
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Immobilienangaben in Choeng Thale, Thailand

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