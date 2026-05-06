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Wohnungen mit Garage in Bangkok, Thailand

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 16/46
Apartments im Premium-Segment 1 Schlafzimmer Plus mit einer Fläche von 52,47 Quadratmetern. …
$417,320
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Wohnung 2 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 8/8
Apartments in Bangkok 1 + 1 mit einer Fläche von 30 qm im 8. Stock in einem modernen Wohnkom…
$136,776
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Wohnung 2 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 12/29
Gemütliche Wohnung 1 + 1 mit einer separaten Küche im oberen 12. Stock in einem fertigen Kom…
$130,160
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CoexCoex
Wohnung 2 zimmer in Bangkok, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bangkok, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15/28
Wohnung 1 + 1 im 15. Stock mit einer Fläche von 31,5 qm mit Panoramablick auf die Stadt Bang…
$121,226
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Immobilienangaben in Bangkok, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
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