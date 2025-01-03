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Wohnquartier Villa Eco-Housing

Bel Air, Spanien
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$2,90M
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ID: 39356
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1387434567
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Bel Air
  • Adresse
    Calle Mejorana

Über den Komplex

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A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, featuring shared outdoor areas, a pool, and gardens; as well as interior amenities including an elevator. The semi-basement, with natural light, includes a sauna, jacuzzi, and laundry facilities—all powered by renew-able energy. The project will be delivered turnkey. In the process, the client first purchases the plot, while simultaneously signing an exclusivity construction contract with us, which includes a reservation payment. Subsequent payments are made according to the certifications issued by the site manager. If you are Looking for a hassle-free investment with high returns, we offer a smart co-housing model with guaranteed returns of 10% per year from year 1, with no concerns about tourist rental licenses.

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